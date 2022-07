Gabriel Jesus, ex-Manchester City, é contratado pelo Arsenal

O Arsenal contratou o atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, em um acordo de longo prazo, disse o clube de Londres nesta segunda-feira (4).

Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica noticiou que o jogador da seleção brasileira de 25 anos foi contratado em um acordo no valor de 45 milhões de libras (R$ 289,4 milhões).

"Eu segui o Arsenal quando era jovem por causa de [Thierry] Henry", disse Jesus ao site do Arsenal. "Obviamente, eu não segui muitos times europeus, mas quando vi alguns dos jogadores que jogaram aqui, fiquei como 'uau, este clube é grande'", disse o jogador. "Quando joguei contra o Arsenal, eu estava olhando para o Emirates e era um estádio muito bom, então estou muito animado para jogar aqui."





Jesus ficou sem espaço no City depois que o atual campeão inglês contratou o atacante norueguês Erling Haaland do Borussia Dortmund.





O brasileiro marcou 95 gols e de 46 assistências no City, mas não conseguiu uma vaga regular entre os titulares na última temporada, marcando oito gols no campeonato, e o técnico Pep Guardiola escalou várias vezes meio-campistas como "falsos noves" no ataque.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, espera que Jesus possa preencher uma lacuna no ataque de seu time, depois que nenhum de seus principais atacantes marcou mais de cinco gols no campeonato na última temporada.





O brasileiro trabalhou com Arteta quando o espanhol foi assistente do Guardiola no City de 2016 a 2019.

"Estou muito entusiasmado. O clube fez um trabalho tremendo para trazer um jogador desta estatura", disse Arteta. "Conheço Gabriel pessoalmente muito bem, e todos nós o conhecemos bem de seu tempo na Premier League e sendo realmente bem-sucedido aqui", afirmou. "Esta é uma posição que está em nosso radar há muito tempo e conseguimos um jogador que todos nós queríamos, por isso estou realmente feliz."





Jesus é o quarto recruta do Arsenal nesta janela de transferências após a chegada do compatriota Marquinhos, do goleiro norte-americano Matt Turner e do meia-atacante português Fabio Vieira.





Ele vai competir pelo posto de centroavante titular do Arsenal com o jovem jogador da seleção inglesa Eddie Nketiah, de 23 anos, que acertou uma prorrogação do contrato de longo prazo este mês.