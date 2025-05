Garro, do Corinthians, desabafa após viver 'momento cruel'

O meio-campista Rodrigo Garro pediu a palavra na rodinha do Corinthians antes do clássico contra o Santos, pelo Paulistão, e desabafou. O camisa 8 recordou o "momento cruel" e afirmou que "só pensava se iria voltar a jogar e estar com minha família". No início do ano, o jogador se envolve u em um acidente de trânsito na Argentina.





"Eu vivi um momento muito cruel na minha vida, e nesse momento eu só pensava se iria voltar a jogar futebol e voltar a estar com minha família", disse Rodrigo Garro, meia do Corinthians, em vídeo divulgado pela TV Corinthians.





"Eu quero que todo mundo aqui não normalize que a gente está jogando no Corinthians. Não é normal o que a gente faz, essa é a vida, é uma coisa que a gente gosta muito, e sofremos pra c... e temos que passar por momentos ruins para nos darmos contas onde estamos. Então vamos todos juntos, porque graças a vocês eu estou aqui!"