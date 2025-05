'Gelado', Klopp é testemunha da má fase do Palmeiras que revolta a torcida

A má fase do Palmeiras é real. E Jürgen Klopp foi testemunha, tanto da ausência do bom futebol quanto da revolta da torcida alviverde.





CRÍTICAS DO COMEÇO AO FIM DO JOGO





Klopp assistiu ao empate sem gols com o Red Bull Bragantino de um dos camarotes do Allianz Parque. O alemão, ex-técnico do Liverpool, é diretor global do grupo Red Bull e está no Brasil para conhecer o Bragantino, um dos times do conglomerado. Antes da partida, ele visitou o gramado, recebeu uma camisa do Palmeiras e atendeu torcedores que pediram fotos.





Klopp viu o clima ficar tenso desde antes da partida. A bola não havia sequer rolado quando gritos de protesto contra Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, partiram do setor das organizadas -o resto do estádio vaiou o cântico.





O clima piorou com a bola rolando. O Palmeiras sofreu para criar e viu o Bragantino ter mais chances claras de abrir o placar -Weverton fez boas defesas. No final, uma bola na trave de Allan foi a principal oportunidade alviverde. Até mesmo os gritos de lamentação pelos gols perdidos durante o jogo foram trocados por xingamentos.





A decepção foi declarada por todo o estádio ao término da partida. O alvo, em um primeiro momento, foi o elenco, que ouviu vaias. Depois, Barros voltou a ser criticado pelos torcedores, que endossaram o canto: "Barros, cuzão, fora do Verdão!".





O público ficou aquém do esperado. Apesar de poder receber capacidade máxima, o Allianz contou apenas com 27.652 torcedores presentes em um jogo com horário mais acessível, às 19h30 (de Brasília).





Klopp não ficou para o final do jogo. O alemão saiu do camarote onde estava aos 40 minutos do segundo tempo e deixou o Allianz.





Durante o tempo em que esteve na tribuna, se mostrou atento ao jogo, mas adotou postura 'gelada', sem esboçar reações. Vez ou outra, deu um sorriso quando torcedores reclamavam de erros de passe ou decisões da arbitragem.





O alemão foi assunto na coletiva de Abel Ferreira. O treinador palmeirense, que já se disse fã do companheiro de profissão, destacou o fato de ter mais títulos no Palmeiras do que Klopp conseguiu no Liverpool.





Desde que eu cheguei nunca menti que sou um treinador projeto. Teve um senhor chamado Klopp que assistiu ao jogo e ganhou menos títulos no Liverpool do que minha comissão aqui, e teve oito anos. Então não venha falar em fome de títulos... Sou um treinador de projeto, isso não vai mudar. Sou capitão do meu destino e da minha alma. Estou onde quero estar e onde gosto de estar. A sua opinião e dos outros não é minha. Estou aqui porque quero, porque tenho vontade de ganhar, porque não há nenhum clube no mundo que me dê todas as condições como me dá este clube, estou aqui porque pra mim o Palmeiras é o melhor clube do Brasil de longe. Abel Ferreira





PALMEIRAS DECEPCIONA EM 2025





O Palmeiras faz começo de Paulistão decepcionante. A equipe até começou o campeonato vencendo a Portuguesa, mas embalou uma sequência de jogos ruins -até mesmo na vitória de virada sobre o Santos.





Abel e o elenco veem a pressão aumentar. O Palmeiras vinha de uma derrota de virada para o Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, e, de novo como mandante, teve atuação abaixo -desta vez diante de um adversário de Série A.





A sequência é difícil. O Palmeiras visita o Guarani, no próximo domingo (2), e depois recebe o Corinthians na quinta-feira (6). Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Paulista.