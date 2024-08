Gerson chega a 34 jogos seguidos sem descanso pelo Flamengo e vai à seleção

Prestes a vestir novamente a camisa da seleção brasileira, o meio-campista Gerson é peça fundamental da engrenagem do Flamengo em 2024. Isso se prova pela sequência de partidas. Ele soma 34 jogos consecutivos neste ano e se engana quem acha que o jogador gostaria de ser poupado em algum momento.



O QUE ACONTECEU

Gerson atuou 2.614 minutos de 3.060 possíveis nos últimos 34 jogos. Os números não levam em conta os acréscimos nas partidas.



Isso significa que, desde o retorno da cirurgia no rim em abril, Gerson nunca mais desfalcou o Flamengo. O jogador ficou dois meses fora dos gramados depois do procedimento.

Ele jogou os 90 minutos em 19 dessas partidas. Nos cinco jogos em que começou como reserva, foi acionado por Tite na segunda etapa.



Gerson não gosta de ser poupado e sempre discorda da necessidade. Nas primeiras partidas após o retorno da cirurgia, mesmo sentindo alguns incômodos, o volante não gostou de ser opção no banco e ter poucos minutos. Ele teve 14, 13 e 31 minutos em campo antes de ser titular pela primeira vez no confronto com o Bolívar, fora de casa, ainda na fase de grupos, quando deu uma assistência. Depois, voltou a iniciar no banco e ganhou 24 minutos. A partir daí, retomou a titularidade indiscutível.

O meio-campista só foi ser poupado novamente contra o São Paulo. Nesta ocasião, Tite entrou em campo com nove reservas. Ele, porém, demonstrou a todo momento no banco a vontade de entrar. No intervalo, foi acionado.



Gerson deixou a vitória do Flamengo sobre o Bahia na quarta-feira extasiado. Além do cansaço, o camisa 8 também sentiu uma bolada que levou e precisou pedir para sair já na reta final, quase nos acréscimos.

Gerson é um dos mais utilizados no Fla. Luiz Araújo lidera, com 47 jogos. Rossi e Ayrton Lucas vêm em seguida, com 42. Fabrício Bruno fez 41. O camisa 8 está empatado com Léo Pereira com 40 partidas.



Assim como todo o elenco, Gerson também será reavaliado para saber se joga contra o Corinthians, no domingo. Com o desgaste físico do time, Tite precisará analisar o que terá de melhor para levar a campo.



Este será o último jogo antes da viagem para a seleção brasileira. Ele voltará a ter uma oportunidade com a amarelinha e espera ganhar minutos com Dorival Jr.