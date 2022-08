Globo terá pela primeira vez uma mulher comentando jogos do Brasil na Copa

A Globo terá pela primeira vez uma mulher comentando os jogos da seleção brasileira masculina em uma Copa do Mundo. A jornalista Ana Thaís Matos participará das transmissões do Mundial do Qatar, no final deste ano, ao lado de Galvão Bueno e de outros dois comentaristas: os ex-jogadores Júnior e Roque Júnior.

O quarteto será a equipe principal da emissora que vai acompanhar a trajetória do Brasil no torneio. O grupo comandado por Tite estreia na competição no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.



Em 2019, Ana Thaís já tinha sido a primeira mulher a comentar um jogo de futebol masculino na tela da Globo. "Na Copa de 2002, a Fátima Bernardes me influenciou a ser jornalista. E depois a Fernanda Gentil fez uma cobertura muito difícil na Copa de 2014, em que empregou muita humanidade. As duas me mostraram que é possível falar de futebol, sem deixar de comentar também o lado humano, algo essencial em uma cobertura tão grandiosa", diz a jornalista.



O ex-jogador Roque Júnior é outra novidade na equipe de comentaristas do time brasileiro na Copa. Ele entra após a saída de Walter Casagrande Jr., que deixou a emissora no início de julho e era a maior voz crítica à seleção brasileira na Globo.