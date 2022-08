Gramado ruim do Estádio do Café volta a ser tema de reclamações após partida de sábado

O empate por 1 a 1 entre Londrina e Criciúma no último sábado (30) foi marcado pela baixa qualidade técnica. Mesmo as equipes tendo criado chances de gol, foram raros os momentos em que a partida registrou uma jogada bem trabalhada, com passes e triangulações. E novamente, esses elementos chamam a atenção para a situação do gramado do Estádio do Café.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Após os noventa minutos do jogo, o meia Marquinhos Gabriel, camisa 10 do Tigre, foi perguntado sobre o resultado. E em sua resposta à Rádio Paiquerê 91,7 o jogador deu sua explicação sobre o jogo ter tido pouca técnica. "Muita bola longa. Pelas características, fica difícil de jogar", justificou, fazendo menção à irregularidade do gramado.





Na entrevista coletiva, o técnico do Tubarão, Adilson Batista, foi questionado se o gramado teria deixado o jogo tecnicamente mais pobre, com ênfase ao que disse o meia do time catarinense. E Adilson concordou com o adversário. "Os jogadores sofrem um pouco para virar, passar, acabam perdendo alguns segundos. Nem sempre dá para jogar de primeira. Às vezes com dois, três passes a mais", comentou. "O Palmeiras também reclamou recentemente (do gramado) quando jogou aqui na Copa do Brasil", acrescentou o comandante alviceleste.





Completando o seu raciocínio, o treinador inclusive pediu que a imprensa fosse mais paciente com o elenco. "Não adianta vocês cobrarem uma determinada situação (técnica) de jogo, porque a gente sabe a dificuldade que vai acontecer lá na frente. Agora que a gente está entendendo como é que funciona. Então, concordo com o Marquinhos Gabriel", afirmou.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na FOLHA