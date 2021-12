Grêmio vence o São Paulo e mantém esperança de salvação

Em uma de suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o São Paulo nesta quinta-feira (2), por 3 a 0, e conseguiu manter viva a esperança de se manter na elite do Campeonato Brasileiro.



A equipe gaúcha teve amplo domínio da partida e construiu a sua vitória com gols de Thiago Santos, na primeira etapa, e Diogo Barbosa e Jhonata Robert, na segunda. O terceiro, aliás, foi um golaço, do meio de campo, que surpreendeu Tiago Volpi, adiantado. Os donos da casa ainda acertaram duas bolas na trave.





Com o resultado, o time dirigido por Vagner Mancini soma 39 pontos, na 18ª posição. A situação ainda é bastante delicada, pois para evitar a queda, o Grêmio terá de vencer seus dois últimos jogos e torcer por uma combinação de resultados envolvendo seus rivais na luta contra o rebaixamento.





No domingo (5), o time gaúcho terá pela frente o Corinthians, em Itaquera. Depois, na última rodada, o jogo será contra o já campeão Atlético-MG, novamente em Porto Alegre.

Nesses dois confrontos, os torcedores gremistas esperam o mesmo ímpeto que o time demonstrou diante da equipe do Morumbi.







O Grêmio jogou a partida como se estivesse em uma decisão, enquanto o São Paulo jogou como se não tivesse mais nada a ganhar (nem perder) no Nacional. Apesar disso, os são-paulinos ainda correm risco de rebaixamento e, por mais controverso que possa parecer, também podem conquistar uma vaga na próxima Libertadores.





Na 12ª posição, o elenco comandado por Rogério Ceni soma 45, cinco a mais do que o Bahia, o 17º, e quatro a menos do que o América-MG, o oitavo colocado e dono da última vaga na fase preliminar do torneio continental.





Nas duas últimas rodadas, o elenco tricolor terá pela frente o Juventude, na segunda-feira (6), em casa, e encerra sua jornada no Brasileiro justamente diante do América, no dia 9, em Minas.





Para ter a chance de disputar a competição continental, o que seria um grande prêmio para um clube que lutou durante boa parte do Nacional para se afastar das últimas posições, o São Paulo precisará ter uma postura bem diferente da que apresentou em Porto Alegre.





Além do ímpeto dos gremistas, a falta de organização são-paulina em campo facilitou a vida dos donos da casa, que poderiam ter ganhando por um placar ainda maior.





GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Matheus Sarará, aos 33'/2ºT) e Lucas Silva; Douglas Costa (Jhonata Robert, aos 28'/2ºT), Campaz (Villasanti, aos 27'/2ºT) e Ferreira (Darlan, aos 33'/2ºT); Diego Souza (Borja, aos 17'/2ºT). T.: Vagner Mancini.





SÃO PAULO

Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Nestor (Liziero, aos 27'/2ºT), Gabriel Sara, Igor Gomes (Gabriel, aos 25'/2ºT), Benitez (Igor Vinícius/Intervalo) e Welington (Marquinhos/Intervalo); Rigoni (Juan, aos 27'/2ºT) e Calleri. T.: Rogério Ceni.





Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Cartões amarelos: Douglas Costa, Gabriel Chapecó e Borja (GRE), Rigoni e Miranda (SAO)

Gols: Thiago Santos (22'/1ºT) (1-0), Diogo Barbosa (22'/2ºT) (2-0), Jhonata Robert (48'/2ºT) (3-0)