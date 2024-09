Guardiola explica por que viaja separado dos jogadores e não tem WhatsApp

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, revelou não ter WhatsApp ou Instagram instalados em seu celular e explicou o motivo de não viajar com os jogadores no mesmo ônibus.



Pep Guardiola foi entrevistado pela TV inglesa Sky Sports e respondeu a 13 perguntas.

O técnico revelou não ser adepto de redes sociais ao responder sobre o relacionamento com os jogadores fora do campo e se participava de grupos de WhatsApp com eles.



"Não tenho WhatsApp. Não gosto de e-mails, não gosto de WhatsApp, esse tipo de coisa. Tenho só o celular e mensagens (SMS), sem TikTok, sem Instagram, sem Twitter (...) Quando quero [ver as redes sociais], vou às da minha filha", disse.



Guardiola ainda brincou ao explicar o motivo de não viajar no mesmo ônibus dos jogadores. O clube passou a ter dois veículos depois da pandemia de covid.



Eu vou com o staff e os jogadores vão sozinhos. Eu os vejo o tempo inteiro, e por uma razão: eles não querem me ver [risos]. O treinador tem que estar mais afastado dos jogadores, é muito melhor

Pep Guardiola e seus jogadores voltam a campo neste sábado (14), às 11h (de Brasília), para encarar o Brentford, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City lidera a tabela com três vitórias e sete gols de saldo em três jogos.