Hugo pega pênalti de Estêvão e Corinthians segura empate diante do Palmeiras com um a menos

O Corinthians segurou um heroico empate diante do Palmeiras nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em duelo pelo Campeonato Paulista. Jogando com um a menos durante a maior parte da etapa final, depois da expulsão de Yuri Alberto, o time visitante contou com um pênalti defendido por Hugo Souza para voltar para casa com um ponto, após o resultado de 1 a 1.





Os dois gols do clássico saíram no primeiro tempo. Maurício abriu o placar e Yuri Alberto, que teve uma polêmica expulsão após acumular dois cartões amarelos, foi quem decretou o empate. Na etapa final, o Palmeiras fez de tudo para chegar ao segundo gol e descolou um pênalti aos 45 minutos, quando Estêvão sofreu uma falta. O próprio camisa 41 cobrou e viu a bola parar nas mãos do goleiro corintiano.





A forte chuva que caiu na cidade de São Paulo no início da noite desta quinta-feira castigou severamente o gramado da arena do Palmeiras. O duelo precisou ser adiado até a tempestade diminuir. Enquanto isso, funcionários do clube foram acionados para fazer reparos no campo e ajudar na drenagem da água.





Em alguns pontos, era possível notar uma elevação no tapete da grama sintética, causada pelo acúmulo de água. Quando o campo ficou mais seco, também foi necessário espalhar novamente as cortiça, uma espécie de bolinha feita de um material orgânico que serve como isolante térmico e faz o amortecimento do gramado.





Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, acompanhou os trabalhos à beira do campo e disse que o adiamento foi uma decisão em conjunto tomada pela arbitragem, a Federação Paulista e os clubes.

"[A chuva] é o imponderável. Tem que ter sensibilidade para aguardar o melhor momento para a partida. É ruim para as duas equipes. Os times já se aqueceram e agora terão de voltar para o campo para uma nova ativação", comentou o diretor ao canal TNT Sports.





Próximo do horário da partida, a Defesa Civil de São Paulo disparou alertas para alagamentos nas regiões da zona oeste, onde fica o Allianz, zona norte e centro.





O atraso de partidas por causa da chuva tem sido uma situação recorrente no Campeonato Paulista. Além do Dérbi, a partida entre São Bernardo e Novorizontino, também nesta quarta, foi paralisada antes do final do primeiro tempo devido à tempestade.





O atraso do Dérbi é, pelo menos, o quinto ocorrido nesta edição do Campeonato Paulista por causa das chuvas. Em rodadas passadas, as partidas entre São Paulo x Corinthians, Santos x São Paulo, Ponte Preta x Corinthians e Noroeste x Botafogo também foram adiadas, sendo que o duelo em Bauru só foi realizado no dia seguinte.





No Allianz Parque, o árbitro Raphael Claus autorizou o início da partida às 20h32. Assim que a bola rolou, os donos da casa rapidamente se adaptaram às condições do campo. Logo aos oito minutos, Maurício abriu o placar após receber um longo passe de Piquerez.





A vantagem nos primeiros minutos deu mais confiança para o time da casa continuar pressionando. Até os 24 minutos, quando Yuri Alberto recebeu e Memphis Depay dentro da área e finalizou forte, exigindo boa defesa de Weverton, praticamente, só o Palmeiras tinha volume ofensivo.





O lance, porém, foi o suficiente para dar um ânimo aos visitantes. Pouco antes do intervalo, Yuri Alberto recebeu um novo passe do holandês e, desta vez, o camisa 9 conseguiu empatar.





Mais equilibrado, o segundo tempo começou com os dois times buscando o ataque, mas aos 16 minutos o rumo do clássico mudaria, quando o autor do gol do Corinthians foi expulso por, supostamente, simular uma falta. Ele buscou um drible contra Naves, desequilibrou-se e caiu no gramado, ainda molhado.





O árbitro entendeu que o jogador tentou simular uma falta e logo sacou o cartão amarelo e, na sequência, o vermelho. Yuri saiu de campo quase sem reação diante da decisão de Raphael Claus, que havia mostrado o primeiro cartão para o atacante ainda na etapa inicial, quando ele comemorou seu gol com um chute na bandeira de escanteio.





Com um jogador a menos, o Corinthians passou a jogar somente no campo de defesa. O Palmeiras, por sua vez, se postou no campo ofensivo e insistiu até os últimos minutos, quando Estêvão descolou um pênalti, após jogada individual.





O próprio camisa 41 foi para a cobrança, mas Hugo Souza cresceu diante do rival e defendeu o seu sexto pênalti desde que chegou ao Corinthians, no ano passado, segurando o empate.