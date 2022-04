Ingressos à venda para partida entre Londrina e Vila Nova

O Londrina Esporte Clube colocou à venda os ingressos para o jogo contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira (29), às 19h, no estádio do Café. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Para o jogo, o clube segue com a promoção de meio-ingresso para todos. Os valores estão em R$ 40,00 para a arquibancada e R$ 50,00 para as cadeiras cativas.

De acordo com o LEC, os torcedores devem apresentar o comprovante de vacinação plena (duas doses ou dose única) contra a Covid-19 para ingressarem no estádio. Quem não se vacinou pode apresentar um resultado negativo do teste RT-PCR, coletado em até 72 horas antes do jogo, ou do teste "Pesquisa de Antígenos", realizado com 48 horas de antecedência.