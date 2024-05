Invicto com Zubeldía, São Paulo FC joga pela liderança do grupo na Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o São Paulo tenta se manter vivo na briga pelo primeiro lugar do grupo. Para isso, o Tricolor precisa vencer nesta quinta-feira (16) o Barcelona (EQU), em jogo marcado para às 21h, no MorumBis.





Talleres e São Paulo já garantiram as duas vagas do grupo B. O time argentino ampliou a vantagem na liderança ao vencer, na abertura da rodada, o Cobresal por 1 a 0, na terça-feira (14), em Córdoba. Com a vitória, o Talleres subiu a 13 pontos e abriu quatro de diferença para o time brasileiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em caso de vitória, o Tricolor encurta a distância e terá o confronto direto com o Talleres na última rodada em casa, no dia 29. O primeiro da chave, obrigatoriamente, enfrentará um dos segundos colocados na próxima fase.





Ainda invicto no comando do São Paulo - cinco vitórias e um empate -, o técnico Luis Zubeldía ganha o retorno do meia Michel Araújo, que estava suspenso na partida contra o Fluminense pelo Brasileiro - vitória dos paulistas por 2 a 1.

Publicidade





Quem também deve voltar é o meia Lucas Moura, recuperado de uma lesão muscular na coxa.





Caso seja relacionado, Lucas Moura ficará como opção no banco de reservas, já que desfalcou a equipe por mais de um mês e ainda precisa se recondicionar fisicamente. Quem está fora mais uma vez é o centroavante Calleri, que se recupera de uma lesão na panturrilha. André Silva joga no seu lugar.





O Tricolor deve ir a campo com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson e Bobadilla; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Luciano; André Silva.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: