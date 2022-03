Jandrei pega Covid-19, e Volpi deve ser titular do São Paulo contra Corinthians

O São Paulo terá mais um desfalque para o contra o Corinthians, no sábado (5), às 16h. O goleiro Jandrei foi diagnosticado com Covid-19, nesta quarta-feira (2), e precisou entrar em um período de isolamento.



O tempo curto até o jogo impede sua escalação. O protocolo do Campeonato Paulista exige um mínimo de dez dias de afastamento em casos de Covid-19. Com isso, a tendência é que Tiago Volpi volte ao time titular do São Paulo.



Titular na temporada passada, Volpi perdeu espaço com a chegada de Jandrei. Ele foi a campo em apenas duas partidas nesta temporada. Quando Rogério Ceni deu fim ao rodízio na meta, Jandrei foi o escolhido para ser o dono da posição.



Jandrei se junta agora a Igor Vinícius, Diego Costa e Alisson entre os problemas do São Paulo para o clássico. O trio ainda se recupera de lesões musculares e dificilmente estará apto para a partida.

O meia-atacante Nikão também é outro que segue fora por causa da Covid-19. Ele já havia sido desfalque na vitória sobre o Água Santa, na segunda-feira (28).



Já a dupla Luan e Patrick, que estavam em reta final de preparação, participaram de toda a atividade de hoje comandada por Rogério Ceni. Eles vivem a expectativa de serem relacionados para o jogo.