Jesus é sondado pela 2ª vez e mantém postura que inviabiliza Corinthians

Empresário bem relacionado com Jorge Jesus e Corinthians sondou o treinador no último sábado (5) sobre a possibilidade de ele mudar sua decisão de ficar sem trabalhar pelo menos até maio. Conforme apurou a reportagem, a intenção do agente era viabilizar a negociação entre o português e o Corinthians.

Porém, Jesus manteve sua posição de não assumir um novo clube pelo menos até maio. O treinador tem um acordo com o Benfica, que o demitiu, para receber suas remunerações até junho.

O Corinthians havia procurado Bruno Macedo, advogado e intermediário que trabalha com o treinador na última quinta (3). A diretoria alvinegra já tinha conhecimento dos planos do português de não retornar ao trabalho agora.





A confirmação dessa postura enterrou as chances de uma negociação entre o ex-flamenguista e o Corinthians acontecer neste momento. O clube do Parque São Jorge não pode esperar pelo treinador, pois precisa substituir Sylvinho, demitido após derrota para o Santos.





O UOL Esporte conversou com dois dirigentes do Corinthians, que negaram terem pedido para um empresário tentar convencer o português a mudar de ideia.

De acordo com a apuração da reportagem, o agente já tinha viagem agendada a Lisboa e marcou um almoço informal, um encontro de amigos, com o português. Eles conversaram sobre a situação envolvendo o Corinthians, entre outros assuntos. Mas a firmeza do técnico em manter sua decisão anterior impediu avanços.





Sem poder avançar por Jorge Jesus, o Corinthians foca energias em seu Plano B. A diretoria analisa uma lista de nomes de possíveis candidatos, mas ainda não abriu negociações com possíveis candidatos. Nomes como Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Cuca e Fernando Diniz estão vetados.





O clube se prepara para gastar até 5 vezes mais com a nova comissão técnica em relação ao que pagava a Sylvinho e seu auxiliar Doriva. O Corinthians tem pressa para definir a situação e ter um novo treinador no CT Joaquim Grava.