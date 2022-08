Jogador do Cruzeiro agride PM e acaba detido após jogo contra o Londrina

Um jogador do Cruzeiro foi detido pela Polícia Militar de Londrina ao final do jogo contra o Tubarão, na noite desta terça-feira (9), no Estádio do Café. O atleta, no meio de uma confusão protagonizada pelo time visitante, desferiu um chute contra um oficial que garantia a segurança da arena.

Segundo informações da PM, após o término do jogo em que o Londrina perdeu por 2 a 1, de virada, para o Cruzeiro, uma confusão se formou no portão que dá acesso às cadeiras cativas. O imbróglio teve início quando um radialista comemorou um gol do time visitante, do qual é torcedor, mesmo estando no setor reservado para torcedores da casa.





Diante da confusão, os jogadores do Cruzeiro tentaram subir a escadaria dos torcedores da casa, xingando os militares e avançando sobre a linha de proteção formada por eles para chegar até onde estava o radialista. Três atletas conseguiram furar a barreira e, no meio da confusão, um jogador desferiu um chute contra um PM e acabou detido por desacato, desoberdiência e lesão corporal.