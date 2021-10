Jogadoras da Venezuela acusam ex-técnico de abuso

Mais de 20 jogadoras da seleção feminina de futebol da Venezuela divulgaram na terça-feira (5) uma carta aberta nas redes sociais acusando o técnico Kenneth Zseremeta de abuso e assédio sexual, físico e psicológico.

O panamenho, de 55 anos, treinou diversas categorias da seleção feminina da Venezuela de 2008 a 2017. Segundo o grupo de jogadoras do país, Zseremeta também teria abusado de atletas menores de idade.

"Em 2020, uma de nossas companheiras nos revelou que havia sido abusada sexualmente desde os 14 anos pelo treinador Kenneth Zseremeta. Estes abusos continuaram até que ele foi demitido. Ele teve um cúmplice em tudo isso, que foi Williams Pino. Foi difícil assimilar essa notícia, porque muitas de nós nos sentimos culpadas por não termos dado conta de algo tão grave e punível. Ao mesmo tempo, a revelação não nos surpreendeu, porque esse é o tipo de ambiente que nosso treinador 'cultivava'", diz um dos trechos do texto.





O comunicado também denunciou os abusos psicológicos cometidos por Zseremeta contra jogadoras que ele sabia que faziam parte da comunidade LGBTI. A nota terminou com um apelo à Fifa "para que se mova para garantir que este técnico seja banido do mundo do futebol feminino".

Zseremeta comandou a seleção principal da Venezuela na Copa América de 2014, além de ter dirigido a equipe sub-17 do país nos Mundiais de 2014 e 2017. Ele ainda passou pelo Deportivo Táchira e pelas seleções da República Dominicana e do Panamá.