Jogadores do Brasil mandam recado sobre estreia na Copa nesta quinta

Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, alguns jogadores da seleção mandaram recados otimistas para a torcida brasileira antes do início da campanha pelo tão sonhado hexacampeonato. Neymar, Vinicius Jr, Pedro, Paquetá e companhia publicaram mensagens nas redes sociais e transmitiram confiança para a disputa do torneio no Qatar.





"22 anos de espera, sonhos e trabalho! Mais preparado do que nunca! Vamos juntos pelo HEXA", escreveu Vinicius Junior, que deve se titular na partida desta quinta-feira (24).

"Nunca existiu plano B!! Esse era o plano e a hora chegou!! O sonho de anos!! Estamos preparados junto com todos os milhões de brasileiros no Brasil, Qatar e pelo mundo? Vamos juntos, unidos e confiantes!!, afirmou Antony.





"Foram anos abdicando de muitas coisas para chegar ao ponto máximo na carreira de um atleta: disputar uma Copa do Mundo. Olho para trás e sinto orgulho de tudo que fiz e passei para chegar até aqui. Amanhã daremos o primeiro passo em busca do nosso maior sonho. Gratidão. Resiliência. Fé. Trabalho. Dedicação. Vamo, Brasil", disse Pedro.

Camisa 10 e principal jogador do Brasil, Neymar não deixou de se manifestar . "Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa", compartilhou. A mensagem também é uma resposta à crítica do jornal alemão 'Bild', que chamou o astro brasileiro de arrogante por acrescentar uma sexta estrela ao escudo da seleção.





Outros jogadores convocados pelo técnico Tite também entraram na onda. "O caminho foi longo até aqui, chegou a hora de viver esse sonho e ir em busca do nosso maior objetivo! Vamos Juntos BRASIL! Que Jesus nos abençoe abundantemente!!", comentou Paquetá. O meio-campista do West Ham publicou um vídeo com um compilado de seus momentos vestindo a amarelinha.

"Amanhã iniciamos a nossa jornada por um sonho. Vamos juntos, Brasil!", disse o volante Fabinho.

"Chegou o momento. Que seja como eu sempre sonhei?", desejou o atacante Rodrygo.

"Amanhã é dia de realizar um sonho de criança e ver que todas as coisas e escolhas me levaram a esse momento! Sou grato a Deus por me proporcionar estar em uma Copa do Mundo representando o maior campeão de todos!! Vamo, Brasil", escreveu o meia Bruno Guimarães.





"Viver é não ter vergonha de ser feliz e ser feliz é viver também desfrutando da felicidade dos demais!!", publicou o lateral Daniel Alves.

O zagueiro Thiago Silva, que será o capitão brasileiro, compartilhou uma frase de Ayrton Senna: "Se uma pessoa não tem sonhos não têm razão de viver, sonhar é necessário mesmo quando o sonho vai além da realidade, para mim sonhar é um dos princípios da vida."





No Grupo G da Copa, o Brasil também enfrentará Suíça e Camarões na fase de grupos. Os duelos acontecerão nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.

