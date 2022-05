Jogadores do Londrina EC falam em salários atrasados após cobrança da torcida

Um vídeo que está circulando nos grupos do Londrina nas redes sociais mostra membros da torcida organizada Falange Azul cobrando os jogadores do time no saguão do aeroporto de Londrina, no final da tarde desta quarta-feira (4), um dia após a goleada por 4 a 0 para o Bahia, em Salvador, pela Série B do Brasileiro.

Na imagem, não é possível entender com precisão a conversa dos jogadores com os torcedores, mas em determinado momento os atletas confirmam que os salários estão atrasados. Em seguida, um torcedor questiona a informação e eles reafirmam.

Nos segundos finais do vídeo, um outro torcedor se vira para o grupo atrás dele e fala que os atletas disseram que os salários estão atrasados há quatro meses e que também há pendências relacionadas a direito de imagem. Também é possível ouvir um torcedor falar para os jogadores que em conversa recente com membros da organizada, o gestor Sérgio Malucelli negou que haja atrasos salariais no Londrina.







Confira os vídeos na Folha de Londrina.