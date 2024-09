Jogadores do São Paulo na Data Fifa tiverem susto e surpresa

Líder no número de convocados à Data Fifa entre os clubes brasileiros, o São Paulo terá o retorno de cinco atletas para um resto de setembro pesado, que inclui decisões em torneios eliminatórios e jogos-chave no Campeonato Brasileiro.





Lucas (Brasil): o meia gerou bastante expectativa ao voltar a vestir a camisa do Brasil após seis anos. Lucas iniciou na reserva os dois jogos da seleção nas Eliminatórias e foi acionado tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai: nas duas ocasiões, ele entrou em campo na casa dos 30 minutos do 2° tempo e não conseguiu mudar o panorama dos confrontos. Diante da pouca minutagem, não houve grande fadiga.



Bobadilla (Paraguai): o volante ensaiou uma preocupação ao Tricolor ao sentir uma dor na panturrilha no empate contra o Uruguai. Bobadilla, no entanto, se recuperou e atuou durante 90 minutos contra o Brasil - a parte boa é que ele não tem lesão, mas a ruim é que se desgastou 48 horas antes de o São Paulo encarar o Atlético-MG na volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Publicidade



Ferraresi (Venezuela): o zagueiro jogou nas duas partidas de seu país, diante de Bolívia e Uruguai. No primeiro duelo, foi substituído no início do 2° tempo, enquanto no embate de terça (10) permaneceu até o fim e acabou, segundo a plataforma Footstats, como o melhor atleta da Venezuela. Ferraresi deve ser reserva do clube paulista na decisão da Copa do Brasil.



Jhegson Méndez (Equador): o volante atuou como titular contra o Brasil, mas não entrou em campo na vitória equatoriana sobre o Peru. Jhegson ainda não foi utilizado no retorno ao São Paulo: ele estava emprestado ao Elche, da Espanha, e ainda não ganhou chances desde que voltou ao time de Luis Zubeldía.



Jamal Lewis (Irlanda do Norte): o novo lateral-esquerdo do São Paulo atuou pela Irlanda do Norte durante a data Fifa -o país disputou a Liga das Nações C. Jamal entrou no segundo tempo do primeiro confronto, contra Luxemburgo, e foi titular no segundo, diante da Bulgária. O jogador, que não pode atuar contra o Atlético-MG, mostrou versatilidade e fez as vezes de ponta esquerda e meia