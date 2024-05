Jogadores do Talleres são autuados por desacato após jogo no Morumbis

Após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Talleres nesta quarta-feira (29), no Morumbis, dois jogadores da equipe argentina foram autuados por desacato policial e pagaram R$ 10 mil cada um antes de serem liberados.



O goleiro reserva Lautaro Morales e o meia Juan Camilo Portilla foram escoltados até o Juizado Especial Criminal (Jecrim) do Morumbis, onde prestaram depoimento e assinaram um termo, além do pagamento da multa. O valor será revertido para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, segundo o delegado Cesar Saad.

A confusão se iniciou ainda no intervalo, quando os jogadores do Talleres foram reclamar com o árbitro Jhon Ospina pela não marcação de um pênalti contra o São Paulo. Depois que policiais militares cercaram o trio de arbitragem, o goleiro titular Guido Herrera passou a reclamar que um dos PMs teria batido com o escudo nele.



"As equipes foram para o vestiário; no túnel, houve um pouco mais de discussão, mas até então tudo tranquilo, coisas do futebol, da partida que ainda não tinha se decidido", disse Saad a jornalistas, ao final da partida, válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

De acordo com o delegado, o desacato aconteceu na saída do campo, após o apito final. Morales proferiu xingamentos aos policiais que faziam a escolta da arbitragem e, no túnel de acesso aos vestiários, o colombiano Portilla também xingou os policiais na frente de outras pessoas, contou Saad.



"A polícia brasileira nos desrespeitou muito", afirmou Portilla ao canal ESPN após o jogo. "A partida é quente, palavras são ditas, mas isso fica ali [no campo]. Saímos do campo e a polícia agride um jogador nosso. São coisas que não podem voltar a acontecer", acrescentou.



Depois da liberação, os dois atletas se juntaram ao resto da delegação do Talleres, que, segundo informações do UOL, deixou o Morumbis por volta de 1h35 desta quinta-feira (30).