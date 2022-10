Jogo do LEC contra Sport no Café é alterado para dia 22 pela CBF

Após vencer o CSA fora de casa por 1 a 0, nesta sexta (14), quebrando jejum de cinco jogos sem vitórias na Série B, o Londrina voltará a campo no próximo sábado (22) para enfrentar o Sport, às 16h30, no estádio do Café. A CBF alterou a data da partida, que inicialmente estava marcada para sexta (21), às 21h30. O jogo é válido pela 36ª rodada, a antepenúltima da competição. O LEC é o oitavo colocado, com 50 pontos, enquanto o rubro-negro pernambucano está em sexto lugar, com 52, mas ainda joga nesta 35ª rodada: recebe o Vasco neste domingo (16), em Recife, em duelo direto pelo G4.





Faltando três jogos para encerrar a sua participação no Brasileiro, o LEC segue atrás do objetivo traçado pelo técnico Adilson Batista de buscar a melhor posição até o fim da competição, de preferência a quinta posição. Já o CSA, derrotado pelo Tubarão em casa, segue na zona do rebaixamento com apenas 36 pontos.

No jogo de sexta, Adilson Batista escalou o Londrina com duas surpresas e promoveu as entradas do lateral Samuel Santos e do meia Mossoró. O Tubarão começou bem o jogo, com superioridade no meio-campo, marcando bem na defesa e com espaço para contra-atacar. Bastante ofensivo pela necessidade de vencer, o CSA mostrou nervosismo e errou passes em demasia.





A primeira emoção do jogo só veio aos 27 minutos, quando o time da casa chegou a abrir o placar com Rogério, mas o gol foi bem anulado pelo impedimento do atacante alagoano. O LEC respondeu com falta cobrada por João Paulo, que Marcelo Carné colocou para a linha de fundo.





