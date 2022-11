Jogos da Copa do Mundo podem ser assistidos em canais abertos, pagos e streaming

A Copa do Mundo do Qatar será exibida no Brasil na TV aberta, na TV fechada, no streaming e no YouTube.

O Grupo Globo é o principal detentor dos direitos e, com Galvão Bueno à frente da equipe de narradores, mostrará na TV aberta 56 dos 64 jogos da competição.

A Globo não transmitirá somente alguns jogos da rodada final da fase de grupos que ocorrem simultaneamente a outros.

Quem assina pacotes com os canais SporTV poderá acompanhar todas as partidas do primeiro Mundial no Oriente Médio. O mesmo é oferecido aos assinantes da plataforma digital Globoplay (streaming).





Como a Globo não tem exclusividade dos direitos de exibição nas mídias digitais, haverá uma opção a mais para o fã de futebol acompanhar a Copa.

O influenciador Casimiro Miguel, o Cazé, em acordo entre a empresa LiveMode, parceira dele, e a Fifa, poderá mostrar 22 jogos em canal no YouTube (CazéTV), incluindo os confrontos da seleção brasileira e a final, no dia 18 de dezembro.

Em vídeo, ele declarou que estava em curso negociação para que as partidas também estivessem disponíveis no Twitch (streaming de vídeo ao vivo), mas não havia confirmação até esta sexta-feira (18).





Na fase de grupos, que vai de 20 de novembro a 2 de dezembro, há dias em que serão realizadas quatro partidas, e os horários (de Brasília) são 7h, 10h, 13h e 16h.





A seleção brasileira jogará contra Sérvia, no dia 24 deste mês, e contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h. Diante da Suíça, entra em campo mais cedo, às 13h.