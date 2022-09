Jornalista é assediada ao vivo e homem é preso; TVs e clubes prestam apoio a ela

Emissoras de TV, clubes e jornalistas prestaram solidariedade nas redes sociais à jornalista Jéssica Dias, a ESPN, que foi assediada por um torcedor do Flamengo durante reportagem antes da partida da semifinal da Copa Libertadores, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (7). Ele beijou a repórter no rosto ao vivo e deixou o local, mas depois foi detido.







A ESPN publicou nota no Twitter confirmando que Jéssica foi vítima de importunação sexual na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura da Copa Libertadores e repreendeu o ato do torcedor. "A Disney repreende qualquer tipo de violência, seja física ou verbal, e estamos prestando todo apoio à profissional."