Julio Furch: Atacante do Santos renova para 2024

O atacante argentino Julio Furch permanecerá no Santos em 2024. O jogador aceitou reduzir seu salário para permanecer no time na próxima temporada. Em suas redes sociais, o clube oficializou a decisão do jogador e enalteceu a opção dele.





COMUNICADO DO SANTOS





"Com 34 anos, o atleta marcou três gols em 22 jogos com a camisa do Peixe. A política de redução salarial para 2024 faz parte do projeto santista para retornar à elite do futebol brasileiro. O goleiro João Paulo aceitou a mesma situação e também teve sua permanência oficializada nos últimos dias.





Pouco antes de oficializar a permanência Furch, o clube anunciou a chegada de Giuliano, ex-Corinthians. O Santos ainda está perto de oficializar as contratações de Cazares e Pedrinho, que defenderam o América-MG em 2023."