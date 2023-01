LaLiga formaliza denúncias após ataques racistas contra Vini Jr.

LaLiga, organizadora da principal divisão do futebol da Espanha, informou na última terça-feira (3) que apresentou duas denúncias sobre os ataques racistas sofridos pelo atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.





Em um comunicado, a liga espanhola informou que encaminhou as acusações aos "órgãos judiciais, administrativos e esportivos relevantes", acrescentando que vai intensificar os esforços para detectar possíveis novos casos e identificar os responsáveis.

Diversos vídeos divulgados nas redes sociais mostraram torcedores do Valladolid insultando Vini Jr. O brasileiro, inclusive, reclamou que LaLiga "não fazia nada" em relação a isso. Javier Tebas, presidente da entidade, afirmou que o centroavante deveria "se informar melhor".





No duelo entre Real Madrid e Valladolid, que terminou 2 a 0 para o clube da capital espanhola, o brasileiro deixou o campo no final da partida. Durante a saída do jogador, a torcida mandante atirou objetos, xingou e fez sons que imitam macaco.





O ex-atacante Ronaldo "Fenômeno", presidente do Valladolid e ex-jogador do Real Madrid, definiu os insultos contra Vini Jr. como "lamentáveis, repugnantes, vergonhosos e inadmissíveis".