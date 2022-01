Lázaro brilha, e garotos do Flamengo batem Portuguesa-RJ na estreia do Carioca

Em jogo válido pela estreia do Campeonato Carioca, os garotos do Flamengo começaram com o pé direito e venceram a Portuguesa-RJ por 2 a 1 nesta quarta-feira (26), no estádio Luso-Brasileiro.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A equipe rubro-negra contou com dois gols de Lázaro, que marcou pela primeira vez pelo time de cima. Sanchez descontou.



Com os titulares em pré-temporada, os jovens do Flamengo foram acionados e deram conta do recado. A equipe cumpriu uma atuação sólida, apresentou boas soluções ofensivas e pouco sofreu.



No próximo sábado (29), o Flamengo visitará o Volta Redonda, às 18h. No mesmo dia, a Portuguesa vai encarar o Audax, 15h30, no Luso-Brasileiro.

Continua depois da publicidade





FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus (Kaique David), Yuri, e Matheus França; Thiaguinho (Petterson), Lázaro (Werton) e André (Ryan Luka). T.: Fabio Matias

PORTUGUESA-RJ

Carlão; Watson, Leandro Amaro, Suéliton e Sanchez; Wellington Cezar (Victor Paraíba), Willian (Patrick), Rafael Pernão (Victor Feitosa) e Romarinho; Andrezinho (Bruno Santos) e Pirambu (Maikinho). T.: Marcus Grippi

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Cartões amarelos: Carlão, Leandro Amaro, Willian, Watson e Marcus Grippe (POR); Igor Jesus (FLA)

Gols: Lázaro (FLA), aos 4'/1ºT; Lázaro (FLA), aos 10', e Sanchez (POR), aos 16'/2ºT