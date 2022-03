LEC analisa nova proposta de investimento e transformação em SAF

Em meio ao crescente desejo de vários clubes brasileiros de se transformarem em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a discussão para a criação de uma liga independente, que incluiriam equipes das séries A e B, o Londrina também encaminha o seu processo para mudar o seu estatuto para clube-empresa.



O assunto já é debatido há tempos no Conselho de Representantes do LEC. Uma assembleia geral havia sido convocada para o dia 5 de março, quando os associados votariam em mudanças estatutárias, que permitiriam ao clube a transformação em SAF. A reunião, no entanto, foi adiada - não tem nova data definida ainda - para que novas discussões internas fossem feitas no Conselho e depois levadas a aprovação dos associados.



Entre os temas está uma nova proposta de um grupo de investidores para assumir o clube, a partir da criação de uma SAF, que assumiria os ativos do futebol alviceleste. "A proposta existe e chegou para o Marcel (Figer). O Felipe (Prochet) e o Conselho já têm conhecimento também. A transformação em SAF é o que vai salvar o futebol brasileiro", afirmou o gestor Sérgio Malucelli, em entrevista à rádio Paiquerê 91,7.







