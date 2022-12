LEC anuncia Léo Morais na lateral direita para a temporada de 2023

O Londrina Esporte Clube anuncia nesta quinta-feira (15) a chegada de Léo Morais para temporada de 2023. O lateral-direito, de 31 anos, chega ao Tubarão em definitivo até o final da temporada.





Natural de Salvador (BA), Leonardo Moreira Morais iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Vitória, com apenas 17 anos. Teve passagens por grandes clubes, como Atlético Paranaense, Flamengo e Internacional e chega esse ano para compor a equipe do Tubarão.

O atleta diz que a torcida pode esperar dele muita raça e dedicação, bem como vontade e qualidade nos jogos para que o time cresça junto.







