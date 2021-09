Léo Baptistão aparece no BID e pode estrear pelo Santos

Léo Baptistão apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta quarta-feira (1) e já pode estrear pelo Santos no sábado (4), diante do Cuiabá, na arena Pantanal, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.



Com contrato até maio de 2023, o atacante será apresentado pelo Santos nesta quinta, às 11h (de Brasília). O atraso da regularização foi causado pelo atraso da documentação do Wuhan, da China, ex-clube do centroavante.

Experiente, Baptistão foi pedido do técnico Fernando Diniz, que no momento sofre com uma deficiência no ataque. A expectativa é de que o jogador ganhe alguns minutos já contra o Cuiabá.

Outros reforços





Atualmente, resta o zagueiro Velázquez ser regularizado. A diretoria do Peixe corre contra o tempo para que ele também fique disponível para Diniz em tempo da partida do final de semana.

Além da dupla, o Santos também anunciou o goleiro Jandrei, apresentado nesta quarta, o meia Augusto e o atacante Diego Tardelli. Os dirigentes ainda mapeiam o mercado em busca de um meia após a desistência da contratação de Lucas Lima.