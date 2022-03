Londrina busca mais quatro reforços para o início da Série B

O Londrina intensifica a procura por reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão quer pelo menos mais quatro jogadores antes da estreia na competição, no dia 9 de abril, diante do Náutico, no estádio do Café.

As prioridades do clube são um lateral direito, um zagueiro e mais dois atacantes. Um dos nomes sondados pelo LEC para a lateral é de Cristovam, que atuou no Tubarão em 2014. Atualmente, o jogador está no São Bernardo. Quem também está jogando o Paulista pelo time do ABC é Paulinho Moccelin, que ainda tem contrato com o LEC. Caso não apareçam propostas após o Paulistão, Moccelin pode voltar e jogar a Série B pelo Tubarão.

Até o momento o Londrina confirmou as contratações do zagueiro Denílson e do atacante Gabriel Santos. Estão apalavrados com o alviceleste o volante Luis Mandaca, os meias Cabralzinho e Gabriel Honório e também o atacante Alisson Taddei.





