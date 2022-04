Londrina EC contrata Alan Ruschel, sobrevivente de acidente aéreo da Chapecoense

O Londrina acertou a contratação do lateral Alan Ruschel para a disputa da série B. O jogador, de 32 anos, já está no CT da SM Sports e será oficializada ao longo da semana após passar por exames médicos.



Alan Ruschel foi um dos sobreviventes da trágica queda do voo da Chapecoense em 2016. Na ocasião, a delegação do time catarinense viajava para a Colômbia, quando a aeronave caiu próximo a Medellín, e 71 pessoas morreram.



Ruschel voltou a jogar em 2017 na própria Chapecoense e em 2021 atuou pelo Cruzeiro e pelo América Mineiro. O lateral estava sem clube desde o fim do ano passado.







Além de Ruschel, o LEC tem outros três reforços acertados. O atacante Matheus Lucas, 23 anos, vem por empréstimo do Avaí. E o Tubarão conseguiu fechar também a negociação para trazer o zagueiro Gustavo Vilar e o atacante Mirandinha, destaques do Maringá no último Campeonato Paranaense.





