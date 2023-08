Londrina EC acerta contratação de ex-Vasco para a reta final da Série B

O Londrina EC já tem tudo acertado para o que o atacante William Barbio seja o novo reforço do clube para a reta final da Série B. O jogador se apresenta ao Tubarão ainda esta semana para assinar contrato com o Alviceleste.





Aos 30 anos, Barbio jogou este ano pelo Ypiranga (RS) e disputou 29 partidas pelo time gaúcho entre o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Série C. Marcou sete gols na temporada. Pelo acordo entre os dois clubes, o atacante chegará por empréstimo ao LEC, já que o Ypiranga quer manter o jogador em 2024. Revelado pelo Vasco, Barbio acumula passagens por Bahia, Atlético Goianiense e Santa Cruz, além de ter atuado na Coreia do Sul.

O Londrina aposta no bom condicionamento físico do atleta para que o atacante possa ser utilizado o mais rápido possível pelo técnico Eduardo Souza. Barbio participou do último jogo do Ypiranga na Série C, no último sábado. Como estava jogando a terceira divisão, o atacante poderá ser inscrito apenas a partir da abertura da janela, no dia 3 de setembro. O LEC espera contar com Barbio já no jogo contra o Ceará, pela 27ª rodada, marcado para quarta-feira (6), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.





Outro reforço que o LEC irá oficializar é o atacante espanhol Mauro Bravo. O jogador, de 24 anos, já treina no CT e o clube apenas aguarda a chegada da documentação do atleta para confirmar a contratação. O Londrina ainda busca mais um meia para fechar o elenco.

O Tubarão volta a campo pela Série B na sexta-feira (1º), quando recebe o Tombense, às 21h30, no estádio do Café. Os dois times ocupam a zona do rebaixamento. O Alciceleste é o penúltimo colocado, com 19 pontos, enquanto a equipe mineira aparece em 18º, com 21.