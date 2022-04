Londrina EC anuncia o retorno de Gegê, ex-Ferroviária

O Londrina EC anunciou na tarde desta quinta-feira (28) o retorno do meia Gegê. O jogador, que estava na Ferroviária-SP, foi oficializado pela diretoria do Tubarão como reforço para a disputa da Série B do Brasileirão.



O atleta de 28 anos, que vestiu a camisa alviceleste no ano passado, passou por exames médicos e está à disposição do técnico Adilson Batista.



Em 2021, na disputa do Brasileirão, Gegê fez 18 jogos e anotou um com a camisa do Londrina. Neste ano, disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara, clube pelo qual completou 12 partidas e marcou um gol.