Londrina EC anuncia patrocinador master para a temporada 2025

O LEC (Londrina Esporte Clube) anunciou, na noite desta sexta-feira (14), a empresa de aposta esportiva Esporte365 como sua nova patrocinadora máster para os próximos 12 meses.





A parceria garante que a marca da casa de apostas ocupe o espaço principal do uniforme da equipe e também tenha visibilidade em outras áreas, como banners, backdrops em coletivas de imprensa e placas publicitárias no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), a casa do Tubarão.

Além da exposição no uniforme e no estádio, a Esporte365 realizará ações promocionais nos dias de jogo, com iniciativas voltadas para os torcedores e sócios-torcedores. A parceria também incluirá a criação de um espaço exclusivo para apostas e entretenimento destinado aos fãs do Londrina.





“Estamos muito felizes em anunciar essa parceria com a Esportes365. Acreditamos que essa parceria vai trazer benefícios significativos para o clube e para os nossos torcedores. A Esportes365 é uma empresa líder no mercado de apostas esportivas e estamos ansiosos para trabalhar juntos para oferecer experiências inovadoras e emocionantes para os nossos fãs. Essa parceria também reflete o nosso compromisso em buscar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento para o clube”, destaca Paulo Assis, CEO da Londrina Esporte Clube SAF.

A Esporte365 faz parte da Vanguard Entretenimento, grupo brasileiro que, após a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, obteve junto ao Governo Federal a licença para operar jogos online.





“Este patrocínio reforça a presença da Esporte365 no futebol paranaense e marca mais um passo importante em nossa trajetória. Celebramos nossa primeira parceria com um clube da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina Esporte Clube, que chega à semifinal do Campeonato Paranaense e segue forte na busca por uma vaga na grande final de 2025. Com essa parceria, teremos a oportunidade de desenvolver novos projetos e proporcionar experiências inovadoras aos torcedores”, afirma Gilmar Bif Filho, CEO da Esporte365.

A iniciativa em aproximar-se do Londrina Esporte Clube SAF surgiu a partir da instalação de um escritório de operações da empresa na cidade, focado em fomentar o mercado do norte paranaense. A Esporte365 tem como embaixador o ex-jogador Carlos Alberto Garcia, um ídolo da torcida e eleito um dos principais atletas da história do Tubarão. (Com assessoria do LEC)





