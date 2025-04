Londrina EC anuncia patrocínio máster com ídolo do clube como embaixador

O Londrina apresentou oficialmente nesta segunda-feira (17) o novo patrocinador máster do clube, a Esportes 365, empresa de apostas esportivas que agora ocupa o lugar mais nobre da camisa do Tubarão. A estreia no uniforme foi realizada na partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Operário, no sábado (15), quando a equipe venceu por 1 a 0.





“Levamos em consideração o histórico do Londrina, que é um time de tradição e com uma torcida apaixonada. O Londrina compartilha dos valores que valorizamos, e isso foi um gatilho para a tomada de decisão. O Londrina tem um tremendo potencial no futebol brasileiro”, destacou Gilmar Bif, CEO da nova patrocinadora do clube.

O LEC tinha a Agroplay como patrocinadora máster até o fim do ano passado, mas não renovou o vínculo. Segundo Paulo Assis, o acordo com a Esportes 365 é alinhado à expectativa que a SAF tinha para o espaço nobre da camisa. O contrato é válido até o fim de 2025.





“Temos muito cuidado nas negociações, pois nossa camisa tem um valor histórico. Jamais aceitamos qualquer tipo de situação que não seja, no mínimo, o que acreditamos que ela vale. Desde as primeiras conversas, sempre deixamos isso claro: o Londrina não é um time de Série C, ele está na Série C. O tamanho que o clube representa garante que vamos devolver ao patrocinador muito mais do que será investido”, afirmou o dirigente do Tubarão.

Ídolo do LEC, Carlos Alberto Garcia foi apresentado como embaixador da marca e principal nome da parceria. Ele não escondeu a satisfação em ser o garoto-propaganda e reforçou sua ligação com o time alviceleste.





"Eu não ia aceitar, confesso. A maioria me conhece. Meu projeto para o ano era viajar com meus netos e passear, e eu estava fazendo isso. Mas me ligaram, conversaram comigo, e então fecharam com o Londrina. Eu falei: 'Meu Deus!' Isso fortaleceu muito a minha vontade de participar desse projeto. Só tenho a agradecer. Além de aceitar, quero trabalhar, contribuir no marketing. A paixão que o torcedor tem pelo Londrina, eu também tenho. Sou um ex-jogador, mas também sou um torcedor fiel", disse o "Bem-Amado".