Londrina EC anuncia volante Lucas Marques, o quinto reforço para 2025

O Londrina anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a contratação do volante Lucas Marques, quinto reforço oficializado para 2025. O jogador, de 29 anos, já se apresentou ao LEC e iniciou os seus treinamentos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Revelado na base do Internacional, Marques teve passagens por Figueirense, Vitória e Chapecoense. Em 2024 disputou 25 partidas pelo Ypiranga-RS, sendo 18 delas na Série C do Brasileiro. Entre 2018 e 2023 atuou no futebol de Portugal.





Lucas Marques é o quinto reforço confirmado pelo Tubarão para a próxima temporada. O Alviceleste já anunciou o zagueiro Wallace, o volante paraguaio Marcelo Paredes, o goleiro Lucão e o zagueiro Marco Antônio. Além de Marques, Lucão e Marco Antônio também já treinam no clube.





Wallace deve se apresentar na próxima sexta-feira (20), enquanto Paredes deve chegar após o Natal, no dia 26. O Londrina estreia no Campeonato Paranaense no dia 12 de janeiro contra o Coritiba, no Couto Pereira.