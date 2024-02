Londrina EC anuncia zagueiro destro Davi, de 23 anos

O zagueiro Davi, 23, é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de chega por empréstimo do Falcon-SE para o Tubarão no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.





Davi iniciou a carreira no Poconé-MT em 2021 e chegou ao Falcon-SE no mesmo ano. No ano seguinte, disputou o Campeonato Sergipano e foi emprestado ao Lagarto-SE para a Série D.

Em 2023, jogou novamente o Campeonato Sergipano pelo Falcon e a 2ª Divisão do Estadual pelo Olímpico-SE. Em 2024, fez cinco partidas pelo Falcon no Campeonato Sergipano e marcou um gol.





DAVI, zagueiro

Nome completo: Davi dos Santos

Data de nascimento: 08/05/2000 (23 anos)

Altura: 1,94m

Dominância: Destro

Instagram: @davi__saantos