Londrina EC apresenta mais dois atacantes e fecha elenco para Série B

O Londrina Esporte Clube apresentou mais dois reforços para a disputa da série B nesta quarta-feira (19). Com as chegadas de Lucas Coelho e Matheus Lucas, o Tubarão chega a 17 contratações para o Brasileiro. Com mais estes nomes, o clube fecha o elenco para o início da competição. O único que ainda não foi regularizado é o atacante Vitor Feijão, que aguarda documentação para ser registrado na CBF.





Artilheiro do FC Cascavel no Paranaense, o centroavante Lucas Coelho, 28 anos, foi apresentado oficialmente hoje. O jogador se recupera de uma lesão no joelho, sofrida nas finais do Estadual e deve estar liberado na próxima semana para retornar aos treinos.

"Muito feliz de estar aqui. Pelo trabalho que foi feito neste começo do ano é um salto na minha carreira vir para o Londrina e jogar a série B novamente. Espero que dê tudo certo e que eu possa ajudar o clube e os meus companheiros com gols", frisou. "O meu agradecimento por chegar a um clube com a estrutura do Londrina, ser bem recebido por todos e, com certeza, é uma oportunidade única de estar voltando a um grande patamar do futebol brasileiro e mostrar que tenho condições de estar aqui e crescer ainda mais".





O outro reforço é Matheus Lucas, 24 anos, que atuou pelo Tubarão na série B do ano passado. O atacante defendeu a Ferroviária no último Paulista. "O Matheus está pronto. Fizemos um treino forte esta semana e ele suportou bem. Sem dúvida é um jogador que vai nos ajudar bastante", afirmou Alexandre Gallo.





