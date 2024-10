Londrina EC atrasa planejamento para 2025 e vê saída de dirigentes

Passadas mais de duas semanas do fim da sua participação na Série C, o Londrina ainda não deslanchou o seu planejamento para 2025. O clube segue sem definir o nome do treinador, vê jogadores importantes se despedirem e terá que reformular também alguns nomes da direção de futebol.





O executivo de futebol, Luiz Kriwat, e o gerente técnico, Mauro Júnior, se desligaram do clube nos últimos dias. A saída dos profissionais causou surpresa internamente, já que os dois haviam iniciando o trabalho de planejamento para a próxima temporada. O LEC ainda não se pronunciou sobre as saídas de Kriwat e Júnior, mas a FOLHA apurou que a decisão de deixar o Alviceleste partiu dos profissionais e o motivo seria uma incompatibilidade de ideias em relação ao projeto do ano que vem.

Com a saída do executivo e do gerente se torna ainda mais improvável a permanência do técnico Claudinei Oliveira no clube. Os dois eram muito próximos ao treinador e faziam a ligação entre comissão técnica, jogadores e direção. Luiz Kriwat e Mauro Júnior chegaram ao Tubarão no fim do ano passado e fizeram parte, inclusive, do processo de transição antes da efetivação da SAF.





A demora em definir o nome do treinador atrapalha a montagem do elenco e a busca por contratações. Em sua última entrevista coletiva, no dia 10, Guilherme Bellintani afirmou que a prioridade era escolher o técnico E a manutenção de Claudinei Oliveira. As partes conversaram neste intervalo, mas não houve evolução e o treinador parece cada vez mais distante do clube.





Sem um treinador, o planejamento não sai do papel e o LEC vê alguns destaques ao longo do ano anunciarem a saída do clube. Na última semana, o lateral Thiago Ennes se despediu da torcida e afirmou que não foi procurado pelo LEC para discutir uma possível permanência. Outros nomes como Rafael Longuine, Daniel Amorim, Calyson e Henrique também ficaram sem contrato com o clube e não devem permanecer.





