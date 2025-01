Londrina EC atropela o Paraná Clube e é vice-líder do Paranaense

O Londrina Esporte Clube não tomou conhecimento do Paraná Clube no Estádio do Café, atropelou o adversário neste domingo (26) e assumiu a vice-liderança do Campeonato Paranaense. O Tubarão foi às redes com Gustavo França, Iago Teles e Wellington, chegou a dez pontos, e afundou o Tricolor na zona do rebaixamento. O Paraná encerra a rodada na 11ª colocação.





O técnico Claudinei Oliveira repetiu a formação que venceu o Cianorte atuando no Noroeste do Estado na rodada anterior e manteve Alison na equipe.

O LEC quase abriu o placar aos 13 em linda jogada coletiva do ataque. Pablo encontrou Gustavo França em velocidade para o contra-ataque e disparou para receber de volta. O camisa 9 rolou para Iago Teles, que driblou um defensor e bateu, mas a bola passou próxima à trave e saiu. Porém, na jogada seguinte, o Paraná assustou em bola parada. Leandro Pereira recebeu de Gustavo Xuxa e finalizou com perigo, na rede pelo lado de fora.





Aos 30, o Tubarão abriu o placar com um belo gol de Gustavo França. O camisa 10 chamou a responsabilidade e cobrou falta com perfeição, sem chances para o goleiro do Paraná: 1 a 0.

O jogo ganhou em emoção e aos 32 o LEC quase marcou o segundo gol. Após cruzamento de João Vitor, o lateral Daniel Guedes tentou afastar e por pouco não marcou contra. Lucas Ryan salvou em cima da linha. E logo no contra-ataque da jogada ofensiva do Londrina, Rikelmi quase empatou para o Paraná. O camisa 11 puxou em velocidade pela esquerda, driblou Caio e finalizou na saída de Luiz Daniel. A bola tocou na trave.





Aos 35, mais uma jogada de perigo e mais um gol perdido pelo Tubarão. Lucas Marques cruzou da direita e encontrou Iago Teles livre, sem marcação alguma, mas o artilheiro do campeonato cabeceou nas mãos de Gasparotto.





