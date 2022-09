Londrina EC busca empate com o Vasco e segue perto do G4

Debaixo de muita chuva, o Londrina buscou um empate por 1 a 1 com o Vasco na noite de quinta-feira (29), em São Januário, pela 32ª rodada da Série B, e segue firme na briga pelo acesso. A igualdade mantém o Vasco na quarta colocação, com três pontos à frente do Alviceleste (49 a 46), continua na quinta posição, com a mesma pontuação do Sport.





Faltando seis rodadas para o término do Brasileiro, a promessa é de muito equilíbrio e emoção até o final na briga pelo acesso. O LEC volta a campo na segunda-feira (3) para enfrentar do Guarani, em Campinas. O Vasco pega o Operário, em Ponta Grossa.

Adilson Batista reforçou o meio-campo com a entrada do volante Emerson Souza e o Londrina começou marcando alto e tentando surpreender o Vasco no início do jogo. E quase chegou ao gol aos cinco minutos. Após cruzamento de Alan Ruschel, Mandaca finalizou duas vezes dentro da pequena área. Na primeira houve desvio em Gabriel Santos e no rebote a bola explodiu no rosto do goleiro Thiago Rodrigues, não entrando por milagre.





O Vasco deu o troco. Aos 11, Raniel ficou na cara do gol e perdeu chance incrível. Aos 13, o Cruz-maltino ganhou o gol de presente. Paulo Victor cobrou lateral para dentro da área, Matheus Nogueira, sozinho no lance, deixou a bola molhada escapar e Andrey Santos, com o gol aberto, empurrou de cabeça para o fundo das redes.





