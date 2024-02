Londrina EC comemora semana livre após encaminhar classificação no Paranaense

A goleada sobre o Azuriz encaminhou a classificação do Londrina para a segunda fase do Campeonato Paranaense e trouxe tranquilidade ao elenco na semana de encerramento da primeira fase do Estadual. A última rodada será toda ela disputada no domingo (25) e o Tubarão recebe o Maringá, no estádio do Café.







Os 5 a 2 contra o time de Pato Branco e os demais resultados da penúltima rodada, praticamente classificaram o Alviceleste para as quartas de final. O Londrina assumiu o oitavo lugar, com 11 pontos, três a mais que os demais concorrentes a última vaga: São Joseense, PSTC e Andraus.



Se o LEC vencer ou empatar com o Maringá estará garantido na próxima fase. Se ganhar os três pontos, pode até terminar em sétimo lugar. Para isso, teria que torcer para o Cascavel, que tem 13 pontos, não vencer em casa o Coritiba na última rodada.







Se terminar em oitavo, o Londrina enfrentaria o primeiro colocado, que hoje é o Athletico, no mata-mata. O sétimo encara o segundo, que neste momento é o Coritiba. O rubro-negro recebe o São Joseense na última rodada, na Arena da Baixada.







O Londrina pode se classificar mesmo perdendo para o Maringá. Neste cenário, teria que torcer para que São Joseense, PSTC e Andraus não vencessem na rodada final. Os três jogam fora de casa. Além do São Joseense que pega o Athletico, o PSTC joga em Pato Branco contra o Azuriz e o Andraus vai até Cianorte.







