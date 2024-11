Londrina EC conhece calendário 2025 com definição do Paranaense e Série C

O Londrina já conhece oficialmente o seu calendário de 2025, quando tem como principal objetivo conseguir o acesso para a Série B do Brasileiro. Com as definições do Campeonato Paranaense e da Série C, o Tubarão sabe qual o caminho a seguir na próxima temporada.

Em reunião entre os clubes e a Federação Paranaense de Futebol (FPF), na noite de terça-feira (12), em Curitiba, ficou definido que o Estadual do ano que vem vai começar no final de semana dos dias 11 e 12 de janeiro. A final está programada para o dia 26 de março. A tabela oficial será divulgada até o próximo dia 22. O melhor time do interior vai receber o troféu de campeão do interior.





Os Estaduais de 2025 tiveram uma antecipação no seu início, em razão do calendário nacional proposta pela CBF. O Paranaense iria começar no dia 15, mas a CBF indiciou a data de 8 de janeiro. Após negociações entre as partes, ficou acordado o dia 12.

A fórmula de disputa foi mantida e o Paranaense será disputado em 17 datas. Na primeira fase, as 12 equipes jogam entre si em turno único e os oito primeiros avançam para a segunda fase com os dois últimos sendo rebaixados. A partir das quartas de final, jogos de ida e volta até a definição dos finalistas.

De acordo com o presidente da FPF, Hélio Cury Filho, a entidade ainda busca um patrocinador para a competição e a distribuição de premiação para o campeão. Cury afirmou também que não há definição sobre transmissão em TV aberta do Paranaense e que a realização da Taça Paraná no segundo semestre entrará no calendário oficial.





