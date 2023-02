Londrina EC dá vexame histórico e cai em estreia na Copa do Brasil

O Londrina segue produzindo vexames para a sua história na Copa do Brasil. Tem sido uma constante nos últimos anos, infelizmente, para a sofrida torcida alviceleste. Mesmo precisando apenas do empate, o LEC foi atropelado pelo Nova Mutum-MT por 4 a 2, na tarde de quarta-feira (22), e caiu pela terceira vez seguida logo na primeira fase da competição milionária.





A atuação do LEC no Mato Grosso foi uma consequência do planejamento quase amador que o clube fez para o início da temporada. A derrota e a eliminação no estádio Valdir Doilho Wons repetem os fracassos históricos diante do Gurupi (TO), em 2017, XV de Piracicaba, em 2020, e o Ceilândia (DF), em 2022.

Mas dessa vez o time montado pelo gestor Sergio Malucelli "se superou". O Alviceleste conseguiu tomar quatro gols de um adversário que luta conta o rebaixamento no Campeonato do Mato Grosso, só havia marcado quatro vezes em sete jogos, não ganhava há um mês e não tinha vencido ainda em casa na temporada. Na sua segunda participação na Copa do Brasil, o Nova Mutum, que não disputa nenhuma divisão do Brasileiro, chegou a uma classificação inédita para a segunda fase.





Além da eliminação precoce, o Londrina deixa de receber uma cota de R$ 1,4 milhão, que aliviaria os graves problemas financeiros do clube. O Tubarão volta nesta quinta-feira (23) para o Norte do Paraná aos frangalhos e ainda mais pressionado para enfrentar o Athletico, no domingo, no estádio do Café, em busca de uma vaga na segunda fase do Campeonato Paranaense. CONTINUE LENDO NA FOLHA: