Londrina EC decide 2024 em 90 minutos e vai em busca da vitória

Depois de 24 jogos na Série C e 37 partidas oficiais na temporada, o ano de 2024 do Londrina será decidido neste sábado (5). Pouco mais de 90 minutos separam o Tubarão do retorno à Série B, depois do rebaixamento no ano passado. A decisão acontece na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG), diante do Athletic, às 17h30.





Com uma campanha de altos e baixos - nove vitórias, nove empates e seis derrotas -, troca de treinador - Claudinei Oliveira substituiu Emerson Ávila na quinta rodada - e desconfiança por parte da torcida, o LEC ressurgiu na reta final da competição - depois de se classificar em sétimo lugar na primeira fase - e chega para o jogo mais importante do ano embalado por duas vitórias. Um novo triunfo no interior mineiro garante o acesso, que pode vir também com um empate. Para isso, a outra partida decisiva da chave, entre Ferroviária e Ypiranga, também precisa terminar sem vencedor.

"É o jogo mais importante para os dois lados. Sabemos do peso deste acesso para o Londrina. É a forma de coroarmos o ano com a conquista do objetivo, com à volta a Série B", frisou o capitão Rafael Longuine. "Conhecemos bem o adversário, o campo, a atmosfera lá. Estamos acostumados e calejados neste sentido. É fundamental controlar bem a ansiedade e o mental para entrarmos fortes no jogo."





A melhora no desempenho alviceleste se evidencia na força ofensiva. O Tubarão tem o melhor ataque do quadrangular com 10 gols marcados em cinco jogos. No entanto, a defesa também foi vazada 10 vezes. Já a equipe mineira se caracterizou desde o início como uma equipe ofensiva. Não à toa, tem o melhor ataque de toda a competição: 48 gols marcados em 24 partidas.

Londrina e Athletic se enfrentaram duas vezes neste Brasileiro, com duas vitórias dos mineiros. Mas é o equilíbrio entre as equipes que marca o grupo no quadrangular final. Com campanhas muito parecidas, os quatro times dependem só de si na última rodada para garantirem o acesso. A tabela mostra Athletic, Londrina e Ferroviária, com sete pontos, e Ypiranga, com seis. O time mineiro lidera pelo saldo de gols, seguido por LEC e Ferrinha.





"É uma decisão e decisão se vence nos detalhes. É um jogo difícil para os dois lados, as equipes se conhecem bem. Esperamos estar em um dia muito bom para conquistarmos o nosso objetivo", apontou o camisa 10 alviceleste.





A volta para a Série B seria a primeira conquista do LEC na sua versão SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e coroaria um ano difícil para o Alviceleste, após a ruidosa rescisão da parceria com a SM Sports e a transição para o novo formato administrativo. Por coincidência, o Athletic também é uma SAF, que tirou o clube do amadorismo em 2018. Em apenas seis anos, o clube mineiro alcançou feitos no cenário do futebol estadual e nacional e agora pode conquistar um inédito acesso para a segunda divisão do Brasileiro.





