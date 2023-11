Londrina EC deve romper contrato com a SM Sports após o fim da Série B

Já rebaixado e apenas cumprindo tabela nas duas rodadas finais da Série B, o Londrina vive momentos de indefinição fora de campo. Com a relação estremecida entre a diretoria executiva do clube e a SM Sports, o planejamento para 2024 está comprometido e não há garantia da continuidade da parceria para a próxima temporada.





O gestor Sérgio Malucelli garante que irá cumprir o contrato com o LEC, que tem vigência até o fim de 2025. No entanto, no VGD o assunto que percorre os corredores da sede administrativa é que o clube deve pedir a rescisão contratual. O Londrina deve tomar uma decisão após o fim da Série B, marcado para o dia 25.

O Londrina e o Conselho de Representantes estão insatisfeitos com a forma como o futebol tem sido administrado nos últimos anos. Com campanhas ruins e dívidas por parte do parceiro. A multa rescisória do contrato, firmado em 2021, é de R$ 2 milhões. As dívidas da SM Sports giram em torno de R$ 7 milhões, entre impostos e ações trabalhistas. Outra pendência financeira são os dois meses de salários atrasados do atual elenco. Em caso de rescisão, o LEC assumiria o futebol ou teria que encontrar um outro parceiro.





A briga entre as partes chegou à justiça na disputa pelo recursos liberados pela Liga Forte do Futebol. O Londrina tem direito a R$ 33 milhões, dos quais R$ 8 milhões já foram repassados.





CONTINUE LENDO A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: