Londrina EC e autoridades se unem por 'clássico seguro' contra o Maringá

O Londrina Esporte Clube se reuniu com autoridades municipais e estaduais visando garantir a segurança no jogo de sábado (26), contra o Maringá, às 17h, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Há a preocupação por conta do grande número de pessoas esperadas no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) para a partida, além do alto número de torcedores visitantes que virão de Maringá.





“Temos que nos acostumar a eventos com muitas pessoas. Mais uma vez, pedimos a paciência do torcedor e queremos dizer que nosso objetivo é promover um evento, acima de tudo, seguro, confortável e divertido”, iniciou Paulo Assis, CEO da SAF do Londrina, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (24) ao lado do tenente-coronel Ricardo Eguedis, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, do secretário de Defesa Social, Felipe Juliani, e do diretor de trânsito da CMTU, Rafael Sambati.

“Quando discutimos a liberação do estádio, ouvimos um receio grande sobre o que poderia acontecer, e eu disse que estava muito tranquilo, pois sabia que o torcedor iria respeitar os limites da segurança. Claro que falar é fácil, mas quando vemos a multidão no alambrado, ficamos com o coração apertado durante o jogo. Por isso, reforçamos ao torcedor que é necessário respeitar as ordens das autoridades, para que possamos ter um evento que funcione bem”, seguiu Assis, que reforçou o pedido para que os torcedores não arremessem objetos no gramado do VGD.





REFORÇO NO POLICIAMENTO

O policiamento na região do VGD será reforçado e a avenida Jorge Casoni, na altura do estádio, além das ruas Acre e Amazonas, serão fechadas para o trânsito de veículos.





“Estamos em contato com a torcida organizada do Maringá, para que possamos estabelecer com esses torcedores um modelo de segurança diferenciado, de proteção e garantia de que eles não cometam nenhum tipo de delito. Para os demais torcedores, fica a mesma recomendação. Nosso tratamento é isonômico, não adotamos preferência por um lado ou outro. O grande objetivo das forças de segurança é que tenhamos um evento tranquilo, com segurança”, destacou Eguedis, que revelou reuniões também com a diretoria da Falange Azul, principal torcida organizada do Londrina.