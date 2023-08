Londrina EC e Chapecoense terminam empatados no estádio do Café

Desta vez, o Londrina não sofreu a virada, mas manteve a característica que tem marcado seus jogos no estádio do Café nesta Série B: jogar de fato só o primeiro tempo. Foi assim novamente nesta noite, contra a Chapecoense, em que o empate por 1 a 1 não foi bom para nenhum dos dois. O LEC segue em penúltimo, com 16 pontos, e o time catarinense é o 17º, com 19. O Tubarão vai para o quarto jogo sem vencer. E na próxima rodada (22ª) encara o líder Vitória (41 pontos), de novo no Café, nesta segunda-feira (7).





O início do Londrina foi promissor. Logo aos 5 minutos, Iago Dias fez boa jogada individual pelo lado direito da área e chutou cruzado, o goleiro Airton espalmou. Na sobra, Marcos Pedro bateu e a bola tocou no braço do zagueiro Bruno Leonardo. O árbitro precisou do VAR para confirmar o pênalti que João Paulo cobrou bem, aos 9min, para abrir o placar e marcar seu quarto gol na Série B.

O capitão voltou a aparecer aos 35 minutos em chute de fora da área que acertou o travessão. O Londrina soube se impor diante de um adversário que só teve como uma única oportunidade de gol aos 39 minutos, quando Cristiano, meio sem querer, cabeceou a bola no travessão em cobrança de falta ensaiada.





Mas aí veio o segundo tempo e com ele a sina do Londrina de se deixar pressionar pelo adversário. Mais aguda, a Chape empatou também de pênalti logo no início. Rafael Vaz derrubou Kayke na área aos 3 minutos. Nazário bateu e Neneca defendeu, mas o árbitro mandou voltar porque o goleiro se adiantara. Já eram 8 minutos quando o mesmo Bruno Nazário repetiu a cobrança para marcar.





Neneca voltou a aparecer em outras chances do rival, enquanto o Londrina só foi chutar ao gol pela primeira vez aos 30 minutos, com Zé Vitor. Nem as cinco mudanças promovidas por Eduardo Souza surtiram efeito. E a Chape perdeu grande chance de virar aos 40 minutos, quando Nazário chutou para fora debaixo do gol.