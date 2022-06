Londrina EC é derrotado pelo Grêmio e desperdiça chance de encostar no G4

O Londrina manteve a sua sina contra os "grandes" da Série B ao perder para o Grêmio por 1 a 0, na noite de terça-feira (28), em Porto Alegre, pela 15ª rodada. Assim, o Tubarão segue sem pontuar contra os quatro ocupantes do G4, permanece com 18 pontos e não consegue colar no grupo dos primeiros colocados.

Foi a quinta derrota do Alviceleste em seis jogos fora de casa, o que mantém o time no meio da tabela. O Tubarão volta a campo no sábado (2), quando recebe o CSA, no estádio do Café. Com o triunfo, o tricolor gaúcho sobe para 25 pontos e se consolida no G4, ao lado de Bahia, Vasco e Cruzeiro.

Adilson Batista optou por escalar o volante Alan Ruschel no lugar do centroavante Gabriel Santos, suspenso. O Londrina tentou cadenciar no início do jogo, para tirar o ímpeto do Grêmio, mas tomou o gol cedo. Aos 14, Jhonny Lucas perdeu a bola no campo de defesa, Biel fez linda tabela com Diego Souza e tocou com categoria na saída de Matheus Nogueira.





O LEC chegou uma única vez ao gol gremista e conseguiu empatar a partida. Aos 21, após Caprini acertar a trave, o Alviceleste teve uma falta do lado esquerdo. João Paulo bateu direto para o gol, o goleiro Gabriel Grando falhou feio e soltou a bola. No rebote, Vilar e Samuel Santos foram para a bola e o lateral foi o último a tocar antes dela entrar. No entanto, o VAR sinalizou acertadamente toque de mão do londrinense e o gol foi anulado.





