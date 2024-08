Londrina EC e Floresta terminam o jogo sem gols no estádio do Café

Precisando da vitória para deixar o passaporte encaminhado para o quadrangular final da Série C do Brasileiro, o Londrina EC não passou do 0 a 0 com o Floresta, na tarde deste domingo (4), no estádio do Café. O LEC apresentou alguns poucos momentos com volume de jogo, mas encontrou um adversário bem postado, que marcou atrás da linha da bola para evitar sustos. Estratégia que deu certo para um visitante que não perde a seis duelos seguidos.





Já o Tubarão engatou a segunda igualdade consecutiva, agora somando 25 pontos. Subiu para a sexta colocação. Se faltou sorte dentro de campo, sobrou fora. Na 16ª rodada, os concorrentes diretos que lutam para ficar no G8 perderam. O Ypiranga foi derrotado por 1 a 0 pela Ferroviária e o Figueirense levou 3 a 2 do Botafogo-PR. O clube gaúcho tem uma partida a menos.

O LEC tomou a iniciativa com Iago Telles, que chutou fraco e facilitou a vida do goleiro Luiz Daniel. Com Marcelo e Marlon - do Floresta - no meio-campo o alviceleste foi encontrando dificuldades para criar. Somente após os 15 minutos que o jogo ficou lá e cá. A equipe de Fortaleza tentou com Marllon e até marcou em cabeceio de Lohan, porém, o auxiliar sinalizou impedimento e o árbitro anulou. O Tubarão respondeu com Daniel Amorim.





Vendo as dificuldades do time, Claudinei Oliveira mudou a posição de alguns jogadores e Gustavo França – escalado no lugar de Rafael Longuine – passou a atuar mais do lado direito, junto com Calyson. A mexida surtiu efeito e o Londrina melhorou o desempenho. Aos 36 minutos, Gustavo França lançou na área, Iago Telles cabeceou, Daniel Amorim completou, no entanto, a bola acabou indo por cima da trave. Na reta final, Iago Telles e Gustavo França apareceram bem novamente, porém, nada que tirasse o zero do placar.





