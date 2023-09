Londrina EC e Ituano ficam no empate no Café na reestreia de Fonseca

Nem a reestreia do técnico Roberto Fonseca foi suficiente para o Londrina voltar a vencer na Série B. O Tubarão mostrou poder de reação depois de estar perdendo por 2 a 0, mas o empate em 2 a 2 com o Ituano, na noite de quinta-feira (14), no estádio do Café, pela 28ª rodada, não aliviou em nada a situação dramática do Alviceleste.





Com mais um tropeço em casa, o LEC completa seis partidas sem vencer e segue na penúltima colocação do Brasileiro, com 21 pontos. Faltando 10 rodadas para o fim da competição, o Tubarão caminha a cada dia mais firme rumo à Série C. O Londrina volta a campo no dia 23 para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.

Como tem sido uma tônica nesta Série B, o Londrina entrou dormindo em campo e tomou o gol logo aos três minutos. Yann Rolim cruzou da esquerda e Matheus Cadorini cabeceou por cima de Neneca, que mal posicionado ficou no meio do caminho.





Apesar das dificuldades, o LEC teve duas boas chances em cabeceios de Moisés, que Jefferson Paulino defendeu, e com Willian Barbio, mandando na rede pelo lado de fora. O Tubarão tentava pressionar e dava muito espaço para o time paulista.

Aos 28, Yann Rolim passou como quis por Moisés e serviu Cadorini dentro da área. O centroavante mandou entre as pernas de Neneca para aumentar. O Londrina parecia entregue, mas ressurgiu aos 35. Paulinho Moccelin fez grande jogada dentro da área e foi derrubado por Claudinho. Pênalti bem marcado e bem cobrado pelo capitão João Paulo.





O jogo mudou e o Tubarão foi para cima e quase empatou com Ariel, que perdeu chance incrível na pequena área. Aos 40, a pressão surtiu efeito. Iago Dias cruzou da direita, Moccelin recebeu dentro da área, saiu da marcação e mandou no ângulo de Paulino para a festa da galera alviceleste.





O LEC voltou com Rodrigo e Garraty para o segundo tempo, mas o Ituano começou melhor e quase marcou com Cadorini novamente. O LEC melhorou a partir dos 20 minutos e passou a pressionar. Mas faltou qualidade para a virada. A melhor chance foi em um chute de Garraty, que Paulino espalmou. No fim, sentimento de frustração e impotência em campo e nas arquibancadas.